الشلف: الإطاحة بعصابة “الشيخ بوسدور” زرعت الرعب بأحياء وادي سلي

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد سلي بحر هذ الأسبوع من تفكيك عصابة أحياء تمتهن السرقة بالعنف والتهديد باستعمال أسلحة بيضاء والتعدي على الممتلكات والأشخاص والمتاجرة بالمؤثرات العقلية.

العملية جاءت في إطار المجهودات المبذولة من طرف أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، ومن اجل بسط السكينة والأمن العمومي بين المواطنين. حيث تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد سلي من خلال تنفيذ أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي سلي لدورية عبر الإقليم. أين لفت انتباههم وجود (03) أشخاص معروفين بسلوكهم الإجرامي ومحل عدة أوامر عدلية. داخل أحد الأكواخ المنعزلة ببلدية واد سلي. على الفور تم تطويق ومداهمة المكان أين تم توقيف المشتبه فيهم. مع حجز

أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم. بالإضافة كذلك إلى 05 أقراص مهلوسة نوع بريغبالين، 2.1غ من مادة

الكوكاين، مبلغ مالي يقدر بـ:36.500 دج من عائدات المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

هذه العصابة معروفة بإسم عصابة الشيخ بوسدور كانت تزرع الرعب والهلع وسط سكان بلدية واد

سلي من خلال السرقة بالعنف. والتهديد باستعمال أسلحة بيضاء مع ترهيب ضحاياهم بالكلاب الشرسة والتعدي على الأشخاص والممتلكات مع المتاجرة والبيع للمؤثرات العقلية والكوكايين.

بعد استفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية.