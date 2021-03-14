الشلف: الإطاحة بعصابة المخدرات وضبط 1 كلغ من الكيف المعالج

تمكن عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف، من توقيف شخصين أعمارهما 26 و 34 سنة.

وحسب بيان أمن الشلف، فقد تم توقيفهما بإحدى ولايات الغرب، يقومان ببيع المخدرات عبر ولايات وسط وغرب البلاد.

العملية جاءت على إثر معلومات مفادها وجود شبكة إجرامية تقوم ببيع و ترويج المخدرات عبر ولايات غرب و وسط البلاد.

وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية وإعداد خطة عمل محكمة، أسفرت نتائجها عن توقيف المشتبه فيهما اللذان ينشطان ضمن عناصر الشبكة.

وضبط بحوزتهما كمية من المخدرات كانت موجهة للترويج يقدر وزنها بـ 1 كلغ من الكيف المعالج.

وتم تحويلهما وإنجاز بحقهما ملف جزائي عن الحيازة، النقل وبيع المخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة، أحيلا بموجبه أمام محكمة الشلف.