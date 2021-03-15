الشلف: الإطاحة بعصابة ترويج وبيع الأقراص المهلوسة

أطاحت فرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية للشلف بشبكة إجرامية مختصة في ترويج وبيع المؤثرات العقلية من النوع الخطير.

القضية تمت بعد التحري في معلومات وصلت للفرقة، تفيد وجود أشخاص بحوزتهم كمية من المؤثرات العقلية خطيرة بصدد بيعها وتسويقها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات ومباشرة التحريات والترصد لأفراد العصابة وتحركاتهم.

وأسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي متلبسا بحيازة 464 قرص مهلوس ذو التأثير الخطير على صحة الأشخاص.

ومواصلة للأبحاث، تم إلقاء القبض على كافة أفراد الشبكة والبالغ عددهم سبعة 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و 45 سنة.

كما بينت التحريات أن نشاط العصابة الإجرامي يمتد عبر ولايات الجهة الغربية للبلاد.

وبعد إنجاز ملف جزائي عن القضية أحيل المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية بالشلف.