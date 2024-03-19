الشلف: الإطاحة بعصابة تستدرج ضحاياها لسرقة سياراتهم

تـمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتنس ولاية الشلف، من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة متكونة من ثمانية أشخاص. تختص في سرقة السيارات بالتعدي على أصحابها و التي يمتد نشاطها إلى عدة ولايات من الوطن.

تستغل هذه الشبكة نشاطها الإجرامي في الإيقاع بضحاياها، بعد طلب خدمة التوصيل من أصحاب السيارات لنقل الأشخاص بدون رخصة. و بعد استدراجهم إلى أماكن معزولة وخالية من حركة الناس يتم سلبهم سياراتهم و أموالهم تحت طائلة العنف و التهديد بالأسلحة البيضاء.

القضية المعالجة جاءت بعد تلقي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني حواء شكوى من أحد المواطنين الذي وقع ضحية هذه العصابة. بعد الاعتداء عليه و سرقة سيارته نوع رونو سامبول و هاتفه النقال.

بعد فتح تحقيق معمق في القضية و تكثيف التحريات مع تنشيط عنصر الاستعلامات و الاستغلال الجيد للوسائل التقنية. تـم تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيف خمسة منهم وبقاء 03 أشخاص آخرين في حالة فرار، مع استرجاع السيارة المسروقة. بالإضافة كذلك إلى عدد هائل من البطاقات الرمادية و شهادات التأمين و محاضر المراقبة التقنية لعدة سيارات مختلفة. حجز سيارة و دراجة نارية كانتا تستعملان في عمليات السرقة و الاعتداء على الأشخاص ومبلغ مالي يقدر بـ:294.000.00 دج يتمثل في عائدات نشاطهم الإجرامي.

بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.