الشلف: الإطاحة بعصابة سرقة المحلات التجارية

تمكنت شرطة الأمن الحضري الأول تنس بولاية الشلف من الإطاحة بعصابة سرقة المحلات التجارية.

وحسب أمن ولاية الشلف، تتكون العصابة الإجرامية من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 32 سنة.

ويقوم هؤلاء بسرقة المحلات التجارية بمدينة تنس والتي كان آخرها محل تجاري خاص ببيع لوزام الصيد البحري.

وجاءت العملية إثر استغلال شكوى تقدم بها الضحية مفادها تعرض محله التجاري لفعل السرقة، إستهدفت مبلغا ماليا.

وأسفرت العملية في ظرف وجيز عن توقيف المشتبه فيهم وتحويلهم إلى ذات المصلحة.

وبعد إنجاز ملف جزائي في حق سالفي الذكر عن قضية جناية السرقة المقترنة بظرفي التعدد والكسر، أحيلوا بموجبها أمام محكمة تنس.