الشلف: الإطاحة بعصابة سرقة المساكن

أوقف عناصر الأمن الحضري الأول بأمن دائرة تنس بالشلف، بالتنسيق مع فرقة الهوية القضائية عصابة إجرامية متكونة من 6 أشخاص.

وتتراوح أعمار الموقوفين ما بين 25 و 32 سنة، حيث كانوا يقومون بسرقة المساكن بذات المدينة.

القضية جاءت استغلالا لشكوى تقدم بها الضحية، مفادها تعرض مساكنهم للسرقة، استهدفت لوازم بحرية، كمية من المعدن الاصفر، وهواتف نقالة.

وتم تخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية مع تكثيف التحريات والأبحاث بالاستعانة بفرقة الهوية القضائية، قصد تحديد هوية الفاعلين.

حيث أسفرت التحريات في ظرف وجيز عن توقيف المشتبه فيهم.

وبعد إنجاز ملف جزائي في حقهم عن قضية جناية السرقة المقترنة بظرفي التعدد والكسر، أحيلوا بموجبها أمام محكمة تنس.