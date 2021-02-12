الشلف: الإطاحة بعصابة سرقة المنازل

عالج الأمن الحضري بالدوايدية أمن دائرة بوقادير بالشلف، قضية تكوين جمعية أشرار متكونة من 4 أشخاص.

وحسب أمن الشلف، تتراوح أعمار الموقوفين ما بين 23 و 44 سنة مختصة في سرقة المنازل على مستوى مدينة بوقادير.

القضية تمت على إثر شكوى من أحد المواطنين مفادها تعرض مسكنه لعملية سرقة إستهدفت بعض الأغراض المنزلية.

على الفور باشرت ذات المصلحة تحرياتها، أين أسفرت العملية عن فك لغز الجريمة وتحديد هوية المشتبه فيهم.

وبعد إتخاذ الاجراءات القانونية تم توقيف المشتبه فيهم مع استرجاع المسروقات.

كما تم حجز شاحنة صغيرة الحجم كانت تستعمل في نقل المسروقات.

لينجز في حقهم ملف جزائي عن قضية تكوين جمعية أشرار السرقة الموصوفة، أحيلوا بموجبه أمام محكمة بوقادير.