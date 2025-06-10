الشلف.. الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المساكن بحي بن سونة

تمكنت مصالح الشرطة بالأمن الحضري السادس بأمن ولاية الشلف من الإطاحة بجماعة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 27 و46 سنة، تورطوا في قضايا سرقة استهدفت عددا من المساكن بحي بن سونة وسط المدينة.

وذلك إثر تحريات ميدانية مكثفة باشرتها عناصر الأمن بعد تسجيل عدة شكاوى بخصوص سرقات استهدفت ممتلكات المواطنين. تمثلت في الاستيلاء على أجهزة كهرومنزلية وأغراض ثمينة من داخل المنازل.

وقد أسفرت هذه التحريات عن تحديد هوية الفاعلين الذين تم توقيفهم تباعا في عمليات أمنية محكمة. كما استرجع، خلال عمليات تفتيش قانونية لمساكنهم، جزء من المسروقات.

وبعد استكمال كافة إجراءات التحقيق، تم إعداد ملف جزائي ضد الموقوفين بتهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة بالتعدد مع استحضار مركبة، وإخفاء أشياء مسروقة.

وقدم المتهمون أمام الجهات القضائية لدى محكمة الشلف التي أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.

وتأتي هذه العملية لتؤكد فعالية العمل الأمني الاستباقي لعناصر الشرطة في التصدي للجريمة وحماية ممتلكات المواطنين.