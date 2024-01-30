الشلف: الإطاحة بعصابة نصبت على 90 شخصا تحت غطاء التسويق الإلكتروني

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية و المالية بأمن الشلف من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص ، من بينهم إمرأة. كانوا ينشطون في النصب والاحتيال على المواطنين عبر الإنترنت. و راح ضحية الشبكة الإجرامية أكثر من 90 شخصا من مختلف مناطق الوطن.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الشبكة الإجرامية ينحدر عناصرها من ولايات البليدة، بومرداس والجزائر العاصمة. كانت تنشط تحت غطاء شركة إلكترونية تقوم بإغراء ضحاياها بمناصب عمل وهمية وعرض سلع وخدمات بأسعار جد مغرية. مقابل مبالغ مالية وحلي من الذهب يدفعها الضحايا.

مكنت هذه العملية من إسترجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 4.130.000 دج بينما تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية لدى محكمة العطاف ولاية عين الدفلى. عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض النصب والاحتيال باللجوء إلى الجمهور.

كما جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها للمواطنين لتوخي الحذر في التعامل مع مختلف العروض التجارية. التي تطرح في العالم الافتراضي ، لتجنب الوقوع في مثل هذه الحوادث.