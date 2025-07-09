الشلف.. الإطاحة بـ 6 أفراد من عصابة أحياء تورّطت في اعتداءات بحي البرادعي

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف، من الإطاحة بعصابة أحياء خطيرة تتكون من ستة أفراد، في العقدين الثاني والثالث من العمر، كانت تنشط بحي البرادعي وسط مدينة الشلف، وتنشر الرعب والفوضى في أوساط السكان.

العملية الأمنية النوعية انطلقت بعد تلقي نداء استغاثة عبر الرقم الأخضر 1548، يبلّغ عن وقوع شجار عنيف بين مجموعة من الشباب وسط الحي. مما استدعى تدخلا فوريا ودقيقا للوحدات العملياتية التي تمكنت من توقيف أربعة أشخاص في عين المكان، مع حجز أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأشكال.

وبعد مباشرة التحريات تحت إشراف النيابة المختصة، تم تحديد هوية عنصرين آخرين من أفراد العصابة. مع الكشف عن تورط المجموعة في عدة أعمال إجرامية، شملت الاعتداء الجسدي على مواطنين، بثّ الرعب وانعدام الأمن، إلى جانب المتاجرة واستهلاك المواد المخدرة.

المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الشلف، عن تهم تتعلق بإنشاء وتنظيم عصابة أحياء والمشاركة فيها، تجنيد أفراد لصالحها، خلق جو من انعدام الأمن، حيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي، والإخلال بالنظام والسكينة العامة.

وتأتي هذه العملية لتؤكد جاهزية ومهنية مصالح الأمن بالشلف في التصدي لمثل هذه الآفات التي تهدد أمن واستقرار الأحياء السكنية.