الشلف: الإطاحة بـ 8 أشخاص تابعين لإحدى الوكالات البنكية لاختلاسهم أموال عمومية 

أحالت الفرقة الإقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الشلف، 08 أشخاص تابعين لإحدى الوكالات البنكية بالشلف.

وهذا عن قضية اختلاس أموال عمومية، حيث جاءت العملية جاءت استغلالا لمعلومات مفادها وجود ثغرات مالية بإحدى المؤسسات المصرفية.

على إثرها باشرت ذات الفرقة تحرياتها بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، أين مكنت نتائجها من رصد وتحديد المبلغ المختلس بالعملة الصعبة.

كما كشفت التحريات عن وجود التزوير وإستعمال المزور في محررات إدارية ومستندات مصرفية.

وبعد استيفاء الملف جزائي عن القضية، أحيل المشتبه فيهم بموجبه أمام الجهات القضائيـة.

وفي نفس السياق أحالت ذات الفرقة أمام الجهات القضائية 07 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 50 و 67 سنة.

وهذا بعد التحري في قضية تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية، المشاركة في تزوير محررات عمومية، إستعمال محرر عمومي مزور.

القضية تمت بعد ورود معلومات عن قيام الموقوفين بتزوير ملف إداري لتحويل أرضية فلاحية إلى وعاء عقاري لإنجاز مساكن وعمارات.