الشلف: الإطاحة بلصوص المساكن والمحلات التجارية

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة وادي الفضة في الشلف من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 39 سنة.

وينشط هؤلاء ضمن جماعة إجرامية تقوم بسرقة المساكن والمحلات التجارية بمدينة وادي الفضة.

القضية تمت بعد استغلال شكاوى الضحايا بخصوص تعرضهم لسرقة مساكنهم ومحلاتهم التجارية بذات المدينة.

حيث إستهدفت عمليات السرقة عدد من الأجهزة الكهرومنزلية مختلفة الأنواع بالإضافة إلى آلة عصر القهوة.

وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية مع تكثيف الأبحاث والتحريات قصد تحديد هوية الفاعل (ين)، تم توقيف المشتبه فيهم مع إسترجاع المسروقات.

وبعد استكمال ملف الإجراءات حول قضية تكوين جمعية أشرار لغرض إرتكاب جناية السرقة الموصوفة، أحيلوا أمام محكمة العطاف.