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الشلف: الإطاحة بمجرمين وضبط 589 قرص مهلوس و176 غ كيف معالج

أخبار الجزائر
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الشلف: الإطاحة بمجرمين وضبط 589 قرص مهلوس و176 غ كيف معالج
بقلم نسرين محفوف

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية، بأمن دائرة تنس، بالشلف، من توقيف أربعة أشخاص تبلغ أعمارهم ما بين 21سنة و26 سنة.

وينشط الموقوفون ضمن شبكة إجرامية تقوم ببيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في أوساط الشباب عبر مدينة تنس.

العملية تمت بعد استغلال معلومات وردت إلى ذات الفرقة مفادها وجود أشخاص يقومون بترويج المهلوسات عبر أحياء و شوارع المدينة.

وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع تكثيف التحريات، أسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيهم على مستوى حي الشجرة بتنس.

وضبط بحوزتهم على 589 قرص مهلوس مع صفحتين من المخدرات  يقدر وزنها بـ 176غرام من الكيف المعالج.

بالإضافة الى مبلغ 74,500,00 دج يعتبر من عائدات البيع، وأدوات خاصة تستعمل بتقطيع هذه السموم لغرض تهيئتها للبيع.

وتم إنجاز ملف جزائي عن قضية حيازة مؤثرات عقلية للبيع في إطار جماعة إجرامية منظمة، أحيلوا بموجبه أمام محكمة تنس.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=968157

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