الشلف: الإطاحة بمحتالين وإحباط محاولة هجرة غير شرعية

أحالت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالشلف شخصين أعمارهما 34 و 36 سنة أحدهما ينحدران من وسط وغرب البلاد.

وتم توقيفهما عن قضية التدبير والتنظيم للخروج من التراب الوطني عن طريق البحر مقابل منفعة مالية بإطار جماعة إجرامية منظمة.

بالإضافة الى تعريض حياة الغير للخطر، النصب و الإحتيال.

وحسب أمن الشلف، فقد تمت القضية بعد استغلال شكاوى الضحايا البالغ عددهم 20 شخص.

وتفيد بتعرضهم للنصب من قبل أشخاص مقابل تسليمهم مبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة وإيهامهم بتسهيل لهم عملية الهجرة السرية.

وذلك بشراء قارب وتوفير لهم بعض المعدات والمستلزمات التي تساعدهم في عملية الهجرة المتفق عليها، عبر أحد السواحل غرب البلاد.

وأضاف لهم أنه سبق له تنظيم رحلات من هذا النوع عبر البحر.

وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية مع تكثيف التحريات، كللت العملية بتوقيف السالفي الذكر.

وضبط بحوزتهما مبالغ مالية مع هاتف نقال يستعمل في إتصالاتهم.

وبعد تحويل المشتبه فيهما للمصلحة وإنجاز ملف جزائي عن قضية الحال، أحيلا بموجبه أمام محكمة الشلف.