الشلف.. الإطاحة بمحترفي سرقة المنازل بوادي الفضة واسترجاع مسروقات هامة

تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة وادي الفضة التابعة لأمن ولاية الشلف ، من توقيف شخصين خطيرين في العقد الثاني من العمر يعدان من أخطر محترفي سرقة المنازل بالمدينة ، مع استرجاع عدد من المسروقات التي كانت محل بلاغات من طرف الضحايا .

العملية جاءت عقب تلقي مصالح الشرطة عدة شكاوى من مواطنين تعرضت منازلهم للسرقة ، لتباشر فرقة الشرطة القضائية تحرياتها الميدانية تحت إشراف النيابة المختصة ، والتي أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهما ووضع خطة أمنية محكمة أفضت إلى توقيفهما .

وخلال عملية تفتيش قانونية لمكان إقامتهما ، تمكنت عناصر الأمن من ضبط واسترجاع أغراض وممتلكات شخصية تعود للضحايا ، بالإضافة إلى حجز قفازات طبية كانت تستخدم لإخفاء آثار الجريمة خلال عمليات السرقة .

التحقيقات كشفت أن الموقوفين زرعا الخوف والقلق وسط سكان المدينة، بسبب سلسلة السرقات التي نفذاها ، غير أن سرعة تدخل الشرطة ونجاحها في وضع حد لنشاطهما الإجرامي ، قوبل بارتياح واستحسان كبيرين من طرف سكان الأحياء المتضررة .

وقد تم إنجاز ملفات قضائية في حق المشتبه فيهما ، وتقديمهما أمام الجهات القضائية لدى محكمة العطاف ، التي أصدرت في حقهما أمرا بالإيداع رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية .