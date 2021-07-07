الشلف: الإطاحة بمروجي المؤثرات العقلية وضبط 280 قرص مهلوس

تمكنت الفرقة الجنائية بأمن ولاية الشلف من توقيف ثلاثة أشخاص تبلغ أعمارهم ما بين 18 و 23 سنة. يقومون ببيع وترويج المؤثرات العقلية في أوساط الشباب عبر أحياء مدينة الشلف.

وضبط بحوزتهما 280 قرص مهلوس ومواصلة للأبحاث قصد تحديد هوية الممول الرئيسي. أين تم توقيفه وضبط بحوزته مبلغ مالي 15 مليون سنتيم كقيمة مالية لكمية الأقراص المضبوطة التي باعها للموقوفين. بعد إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيهم عن قضية الحيازة و المتاجرة في المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة. أحيلوا بموجبه أمام محكمة الشلف.