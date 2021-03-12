الشلف: الإطاحة بمروجي المخدرات وضبط 100 غرام من الكيف المعالج

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بحي بن سونة أمن ولاية الشلف في عمليتين متفرقتين من توقيف 03 أشخاص.

وتتراوح أعمار الموقوفين بين 25، 28 و43 سنة، يقومون بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية عبر أحياء وشوارع مدينة الشلف.

وتم من خلالها توقيف شخص عمره 25 سنة، يقوم ببيع وترويج المهلوسات على مستوى حي بن سونة بالشلف.

العملية جاءت استغلالا لمعلومات، مفادها وجود شخص يروج المؤثرات العقلية على مستوى حي بن سونة و لأحياء المجاورة له.

وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية، كللت العملية بتوقيف المشتبه فيه بحي بن سونة.

وضبط بحوزته كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ 60 قرص.

بالإضافة إلى حجز أسلحة بيضاء محظورة، 3 سيوف من الحجم الكبير و خنجر.

وتم على إثرها إنجاز ملفين جزائيين في حقه عن قضية الحيازة والمتاجرة في المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة.

وكذا قضية حيازة أسلحة بيضاء من الحجم الكبير،أحيل بموجبه أمام محكمة الشلف

وأسفرت القضية الثانية عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 28 و 43 سنة.

وكانا يقومان بترويج المخدرات في أوساط الشباب عبر أحياء وشوارع مدينة الشلف.

العملية تمت استغلالا لمعلومات مفادها وجود شخصين يقومان ببيع المخدرات بحي قزو بحي بن سونة وما جاورها.

وبعد إتخاذ كافة الإجراءات وتكثيف التحريات، تم توقيف المشتبه فيهما بحي قزو على متن دراجة نارية تستعمل في تنقلاتهما.

وتم ضبط بحوزتهما على كمية من المخدرات تقدر بـ 100غرام من الكيف المعالج و5 أقراص مهلوسة، ومبلغ 700 دج.

لينجز ملف جزائي حول الحيازة، النقل والعرض على الغير المخدرات والمؤثرات العقلية قصد البيع، أحيلا بموجبه أمام محكمة الشلف.