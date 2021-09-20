الشلف: الإطاحة بمروجي المخدرات وضبط 407 غ كيف معالج

أوقفت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بحي سونة بأمن ولاية الشلف، ثلاثة أشخاص أعمارهم بين 27 و 32 سنة. ينشطون ضمن شبكة إجرامية تقوم ببيع وترويج المخدرات في أوساط الشباب.

القضية تمت بعد استغلال لمعلومات وردت إلى ذات الفرقة مفادها وجود أشخاص يقومون بنقل مخدرات لغرض ترويجها بالمدينة.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تم توقيفهم وضبط بحوزتهم على 407 غ من الكيف المعالج. وأنجز في حقهم ملف جزائي عن قضية حيازة – نقل- تخزين ووضع للبيع مخدرات على الغير بطريقة غير مشروعة. ضمن جماعة إجرامية منظمة، أحيلوا بموجبه أمام محكمة الشلف.