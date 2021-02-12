الشلف: الإطاحة بمروج أدوية محظورة

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الشطية بأمن ولاية الشلف من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة.

وينحدر هذا الأخير من إحدى الولايات الشرقية للوطن، يقوم بنقل و بيع الأقراص المهلوسة عبر مدينة الشلف.

القضية تمت على إثر معلومات تفيد بوجود شخص يحوز على كمية من أدوية محظورة بصدد نقلها وترويجها عبر إقليم الاختصاص.

بعد الاتخاذ الاجراءات القانونية والأمنية اللازمة، تم توقيف السالف الذكر على مستوى محطة المسافرين .

وضبط بحوزته على كمية من الأدوية المحظورة والخطيرة تقدر بـ 70 قرص.

بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 8000 د ج من عائدات البيع و كذا هاتف نقال.

وبعد استكمال الملف الجزائي عن قضية حيازة أدوية محظورة وعرضها على الغير بطريقة غير مشروعة، أحيل أمام محكمة الشلف.