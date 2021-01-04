الشلف: الإطاحة بمزوري الأوراق النقدية

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثالث بأمن ولاية الشلف من توقيف شخصين تبلغ أعمارهما 30 سنة في قضية تزوير النقود.

العملية جاءت بعد ورود معلومات عن وجود شخصين بصدد صرف نقود مزورة بمدينة الشلف.

وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية ومباشرة التحريات، تم تحديد هوية المشتبه فيهما.

ليتم بعدها وضع خطة محكمة أين تم توقيفهما متلبسين بحيازة 5000دج، من فئة 1000 دينار مزورة، مهيأة للصرف.

كما تم ضبط آلة طابعة رقمية (سكانير) تستعمل في عملية التزوير –يضيف بيان أمن الشلف-.

وبعد استكمال ملف الإجراءات عن جناية تزوير النقود ، أحيلا بموجبه أمام محكمة الشلف، صدر في حقهما أمر إيداع.