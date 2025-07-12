الشلف.. الإطاحة بنصاب خطير استولى على ملياري سنتيم بإدعاءات استثمارية وهمية

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة الكبرى التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف، من وضع حد لنشاط نصاب محترف يبلغ من العمر 39 سنة ، تورّط في عمليات نصب واحتيال استهدفت عددا من المواطنين ورجال أعمال .

العملية النوعية جاءت إثر تحقيقات معمقة باشرتها ذات الفرقة ، تحت إشراف النيابة المختصة ، عقب تسجيل شكاوى من سبعة ضحايا على الأقل، أفادوا بتعرضهم للاحتيال من طرف المعني الذي كان يوهمهم بأنه مقاول يمتلك مشاريع استثمارية مربحة داعيا إياهم للانخراط فيها مقابل مبالغ مالية متفاوتة، مقابل وعود بأرباح مغرية .

التحقيقات كشفت أن المشتبه فيه لجأ إلى أساليب احتيالية محكمة ، مستعينا بمحررات رسمية ووثائق مزورة لتضليل ضحاياه وإضفاء طابع الجدية على نشاطه الوهمي، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية معتبرة ، قدّرت إجمالا بما يقارب ملياري سنتيم .

وبعد عمليات ترصد ومتابعة دقيقة ، تم توقيف المعني بإحدى ولايات وسط البلاد وتحويله إلى الجهات القضائية المختصة، التي أمرت بإيداعه الحبس المؤقت، على خلفية تهم تتعلق بالنصب عن طريق اللجوء إلى الجمهور ، التزوير في شيك مع العلم بتزويره واستعماله .

وفي هذا السياق، جددت مصالح شرطة الشلف دعوتها للمواطنين إلى توخي الحيطة والحذر في التعامل مع مختلف العروض الوهمية، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه، بهدف التصدي لمثل هذه الشبكات الإجرامية التي تلجأ إلى مختلف أساليب الخداع لاستمالة ضحاياها.