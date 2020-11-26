الشلف: الإعلان عن ميلاد تكتل نقابات قطاع التربية

أخبار الجزائر
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الشلف: الإعلان عن ميلاد تكتل نقابات قطاع التربية
بقلم يحيى عزواو

تم اليوم الإعلان عن ميلاد تكتل نقابات قطاع التربية لولاية الشلف في خطوة من شأنها نقل إنشغالات موظفي قطاع التربية ورفع التضيق الذي تفرضه الجهة الوصية على الشركاء الإجتماعيين.

ووفق مصادر النهار أونلاين فإن الإجتماع الأول لنقابات التكتل النقابي قد تم مساء أمس بحديقة دنيا وسط مدينة الشلف بعد أن رفضت الجهة الوصية الترخيص لإستغلال أحد المرافق لعقد إجتماع لتشكيل التكتل النقابي الذي عرف تجاوب أغلب ممثلي نقابات قطاع التربية بولاية الشلف.

يحدث هذا في وقت أصدر فيه التكتل النقابي أول بيان ضم مجمل مطالب موظفي القطاع مختوم بتنديد للجهة الوصية نظير عدم تجاوبها مع الشركاء الإجتماعيين.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=926750

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