الشلف: البحث عن صياد مفقود في بلدية تنس

باشرت مديرية الحماية المدنية لولاية الشلف عملية البحث عن صياد هاوي يبلغ 51 سنة. بالمكان المسمى سيدي مراوان في بلدية تنس.

وقد تم إبلاغ ابلاغ مصالح مديرية الحماية المدنية لولاية الشلف على ساعة 10سا و 29 د عن فقدان صياد هاوي. بالمكان المسمى سيدي مراوان – بلدية تنس-. و هذا بعد تصريح أحد زملائه الذي كان برفقته و العثور على لوازم الصيد الخاصة به المنطقة .

على جناح السرعة فرق الحماية المدنية في عملية التمشيط و البحث عن امكانية ايجاد المفقود. مسخرة كل الوسآئل المادية و البشرية من فرق الغطس. المشاة و فرق البحث و التعرف في الأماكن الوعرة و الخطرة.