الشلف: البلديات الساحلية تستعد لإعادة فتح الشواطئ

شرعت اليوم السلطات المحلية على مستوى البلديات الساحلية في الإستعداد لإجراء إعادة فتح الشواطئ بولاية الشلف.

من خلال تنظيم إجتماعات لبحث سبل التحضير الجيد وكيفية تطبيق البرتوكول الصحي من أجل ضمان سلامة المصطافين المترددين على سواحل الولاية في حال دخول إجراء رفع الغلق حيز التنفيذ .

هذا ، وفي هذا الصدد تم اليوم عقد إجتماع تحضيري وتنسيقي بدائرة المرسى لدراسة الإجراءات التي سيتم إعتمادها لإعادة فتح شواطئ الدائرة بما في ذلك بلديتي المرسى والظهرة ، في إنتظار عقد إجتماعات مماثلة في كل من دائرتي تنس وبني حواء.