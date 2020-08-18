الشلف: التجار يطالبون بالتحقيق في توقف عملية توزيع الحليب بالزبوجة

طالب اليوم تجار المواد الغذائية على مستوى بلدية الزبوجة بضرورة تدخل السلطات الولائية وعلى رأسها مدير التجارة لفتح تحقيق معمق في قضية توقف عملية توزيع مادة الحليب لمدة تقارب 6 أشهر .

وهذا على الرغم من كل الطلبات المرفوعة إلى موزعي الحليب بالمنطقة.

وحسب تصريحات بعض التجار للنهار أونلاين فإن أزمة ندرة الحليب ناجمة عن رفض الموزعين تموين محلاتهم بهذه المادة الأساسية ما خلق لهم عدة مشاكل مع الزبائن.

الذين حملوهم مسؤولية عدم توفر مادة الحليب ، الحالة التي تتطلب تدخل مصالح التجارة للتكفل بهذا الإنشغال.