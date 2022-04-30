الشلف: التحقيقات تكشف إختلاس مليار سنتيم ببريد واد أسلي
كشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح أمن دائرة بوقادير بولاية الشلف، في الشكوى التي قدمتها إدارة مكتب بريد وادي أسلي،عن وجود تغرة تفوق قيمتها المالية مليار سنتيم.
و حسب ما جاء في البيان الصادر عن خلية الإعلام و الإتصال على مستوى أمن الولاية، فإن التحقيقات و التحريات في قضية الحال،
أثبتت بأن المشتبه فيه قام بالعملية على عدة مراحل و دفعات.
ليتم توقيفه على الفور، وإنجاز ملف جزائي في حقه عن قضية إختلاس أموال عمومية واساءة الوظيفة.
وإحالته أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير.
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الشلف : إصابة 4 أشخاص في حادث انحراف سيارة بالكفافسة
كما أصيب أربعة أشخاص في حادث انحراف و إنقلاب سيارة سجلته مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 15سا35د
على محور الطريق الإجتنابي للطريق السيار شرق -غرب منطقة الكفافسة بلدية الشلف.
الحادث تمثل في انحراف سيارة من نوع hyundai i20 و إنقلابها
حيث خلف الحادث إصابة 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 16سنة و 19سنة بإصابات متعددة .
مصالح الحماية المدنية قامت بتقديم الإسعافات الأولية للجرحى في عين المكان و نقلهم إلى مستشفى أولاد محمد .
الشلف: وفاة طفل يبلغ 7 سنوات في حادث مرور ببني حواء
لقي طفل ذو 07 سنوات من عمره مصرعه على مستوى العيادة المتعددة الخدمات ببني حواء. اثر دهسه من طرف سيارة
مساء هذا اليوم على محور الطريق الولائي رقم101 بدوار القصور ببلدية بريرة.
و بعد تدخل مصالح الحماية المدنية من اجل لاسعافه و إجلاؤه إلا انه لفظ أنفاسه الاخيرة بالعيادة المتعددة الخدمات ببني حواء.
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كما تم العثور عن الطفل البراءة في صحة جيدة بعد أن تم ايجاه من قبل أحد الرعاة ليلة الامس وتم التكفل به ورعايته.
الطفل الذي لم يتجاوز الأربعة سنوات والذي تاه في الصحراء أميه الشيخ ببلدية دوار الماء الحدودية المتاخمة على الشريط الشرقي مع دولة الجوار.
في هبة شعبية وأمنية التي تم تسخير ها من أجل البحث عن الطفل سعدالدين بن دويم لذي لم يتجاوز الرابعة من عمره.
وصعبت مهمة البحث الرياح القوية التي شهدتها المنطقة والتي اخفت الآثار كليا. وشكل الحادثة حالة من التضامن مع العائلة.