الشلف: التحقيقات تكشف إختلاس مليار سنتيم ببريد واد أسلي

كشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح أمن دائرة بوقادير بولاية الشلف، في الشكوى التي قدمتها إدارة مكتب بريد وادي أسلي،عن وجود تغرة تفوق قيمتها المالية مليار سنتيم.

و حسب ما جاء في البيان الصادر عن خلية الإعلام و الإتصال على مستوى أمن الولاية، فإن التحقيقات و التحريات في قضية الحال،

أثبتت بأن المشتبه فيه قام بالعملية على عدة مراحل و دفعات.

ليتم توقيفه على الفور، وإنجاز ملف جزائي في حقه عن قضية إختلاس أموال عمومية واساءة الوظيفة.

وإحالته أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير.

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