الشلف: التقلبات الجوية تتسبب في إنقطاع طريق لغمونة الحجر

تسببت اليوم، السيول الجارفة الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تتساقط على مختلف بلديات ولاية الشلف منذ ليلة أمس. في إنقطاع الطريق البلدي الرابط بين بلديتي الزبوجة وبني حواء مرورا بمنطقة الظل لغمونة الحجر عند مفترق طرق القلتة الزرقاء.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن الإنقطاع المذكور تسبب في شل حركة المرور. لساعات قبل تدخل مصالح البلدية لمعالجة نقطة الإنقطاع ظرفيا.

في وقت طالب فيه أهالي قرى ومداشر سنفيتة. البراقيش . ولغمونة الحجر بضرورة برمجة عملية عاجلة لتأهيل الطريق الرابطة بين القلتة الزرقاء ولغمونة الحجر .التي توجد حسبهم في حالة أقل ما يقال عنها أنها كارثية.

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