الشلف: التقلبات الجوية تتسبب في إنقطاع طريق لغمونة الحجر
تسببت اليوم، السيول الجارفة الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تتساقط على مختلف بلديات ولاية الشلف منذ ليلة أمس. في إنقطاع الطريق البلدي الرابط بين بلديتي الزبوجة وبني حواء مرورا بمنطقة الظل لغمونة الحجر عند مفترق طرق القلتة الزرقاء.
وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن الإنقطاع المذكور تسبب في شل حركة المرور. لساعات قبل تدخل مصالح البلدية لمعالجة نقطة الإنقطاع ظرفيا.
في وقت طالب فيه أهالي قرى ومداشر سنفيتة. البراقيش . ولغمونة الحجر بضرورة برمجة عملية عاجلة لتأهيل الطريق الرابطة بين القلتة الزرقاء ولغمونة الحجر .التي توجد حسبهم في حالة أقل ما يقال عنها أنها كارثية.
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تسببت اليوم، التقلبات الجوية التي تشهدها مختلف بلديات ولاية الشلف، في تسرب كميات هائلة من المياه إلى عدد من أروقة وأقسام متوسطة مداح عبد القادر ببلدية الزبوجة.
أين تدخلت مصالح الحماية المدنية، لأجل إمتصاص وتصريف المياه المتجمعة الناجمة عن التقلبات الجوية. بإستعمال المضخات العائمة مع تأمين الساحة والأروقة من خطر التسربات.
كما سجلت مصالح الحماية المدنية عدة تدخلات لأجل تصريف مياه الأمطار على مستوى منطقة البوهنين. أين تسربت مياه واد شربراب لتغمر طريق عمومي.
فضلا عن تسجيل تدخل آخر على مستوى بقعة ملكة 2 ببلدية بني راشد. بسبب التقلبات الجوية، حيث تجمعت المياه الناجمة عن السيول بالطريق الولائي رقم 3.
كما تم تسجيل ارتفاع منسوب مياه واد سربراب بمنطقة الوهنين وغمره لريق عمومي دون تشكيل أي خطر.
وفي بلدية الظهرة، تم تسجيل ارتفاع منسوب مياه الوادي بسبب التقلبات الجوية وغمره للطريق مما صعب حركة المرور والمواطنين.
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