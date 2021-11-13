الشلف: التقلبات الجوية تتسبب في إنهيار جزئي لمسكن وسط مدينة تنس

تسببت، التقلبات الجوية المصحوبة بالإمطار الغزيرة التي تتساقط منذ ليلة أمس على أغلب بلدية الولاية، في إنهيار جزئي لمسكن لعائلة المرحوم التي تتكون من 5 أفراد بينهم إمرأة من ذوي الإحتياجات الخاصة.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن العائلة قد عاشت لحظات رعب أثناء إنهيار أجزاء من السقف وحصول تشققات في الجدران وبعد الأعمدة الماسكة، الحالة التي أفراد العائلة المتضررة يطالبون بتدخل السلطات المحلية بغرض مد يد العون قصد إعادة ترميم مسكنهم في أقرب الآجال.