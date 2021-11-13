الشلف: التقلبات الجوية تتسبب في إنهيار صخري على طريق قيصر بتنس
تسببت اليوم الجمعة، التقلبات الجوية المصحوبة بالأمطار الغزيرة التي تتساقط منذ صباح اليوم على أغلب بلديات الولاية، في إنهيار صخري تمثل تساقط الصخور والحجارة والأتربة على الطريق الوطني رقم 19 بمنطقة قيصر عند المدخل الجنوبي لمدينة تنس.
وقصد تأمين حركة المرور وإزالة الحجارة والأتربة التي تساقطت من أعلى الجبل المطل على الطريق المذكورة، تدخلت مصالحي الدرك الوطني والحماية المدنية إلى جانب مصالح الأشغال العمومية والبلدية لتصليح الأجزاء التي طالها الإنهيار الصخري وفتح الطريق التي تعرضت إلى غلق جزئي.
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الشلف: التقلبات الجوية تتسبب في إنهيار جزئي لمسكن وسط مدينة تنس
تسببت، التقلبات الجوية المصحوبة بالإمطار الغزيرة التي تتساقط منذ ليلة أمس على أغلب بلدية الولاية، في إنهيار جزئي لمسكن لعائلة المرحوم التي تتكون من 5 أفراد بينهم إمرأة من ذوي الإحتياجات الخاصة.
وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن العائلة قد عاشت لحظات رعب أثناء إنهيار أجزاء من السقف وحصول تشققات في الجدران وبعد الأعمدة الماسكة، الحالة التي أفراد العائلة المتضررة يطالبون بتدخل السلطات المحلية بغرض مد يد العون قصد إعادة ترميم مسكنهم في أقرب الآجال.
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