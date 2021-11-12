الشلف: التقلبات الجوية تتسبب في إنهيار صخري على طريق قيصر بتنس

تسببت اليوم الجمعة، التقلبات الجوية المصحوبة بالأمطار الغزيرة التي تتساقط منذ صباح اليوم على أغلب بلديات الولاية، في إنهيار صخري تمثل تساقط الصخور والحجارة والأتربة على الطريق الوطني رقم 19 بمنطقة قيصر عند المدخل الجنوبي لمدينة تنس.

وقصد تأمين حركة المرور وإزالة الحجارة والأتربة التي تساقطت من أعلى الجبل المطل على الطريق المذكورة، تدخلت مصالحي الدرك الوطني والحماية المدنية إلى جانب مصالح الأشغال العمومية والبلدية لتصليح الأجزاء التي طالها الإنهيار الصخري وفتح الطريق التي تعرضت إلى غلق جزئي.