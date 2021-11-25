الشلف: التقلبات الجوية تتسبب في تسرب مياه الأمطار إلى 9 مساكن

تسببت اليوم، التقلبات الجوية المصحوبة بتساقط أمطار غزيرة على مختلف بلديات الولاية، في تسرب كميات معتبرة من المياه إلى 9 مساكن جراء السيول الجارفة التي تشكلت بسبب إرتفاع منسوب المياه في الأودية إلى جانب إنسداد البالوعات والمجاري المائية.

وقصد إمتصاص وتصريف المياه المتسربة إلى مساكن المواطنين، تدخلت مصالح الحماية المدنية، لتصريف المياه المتجمعة بإستعمال المضخات العائمة على مستوى 7 مساكن ببقعة السعايدية ببلدية أولاد فارس، إلى جانب تسجيل تدخل ثان على مستوى حي الشقة بن حطاب ببلدية الشلف أين تسربت مياه الأمطار إلى منزلين.

في ذات السياق، أشار بيان لمديرية الحماية المدنية، إلى تدخل وحداتها لإنقاذ سيارتين بعد أن حصرتهما السيول الجارفة المصحوبة بالأوحال والأتربة على مستوى الطريقين الولائيين رقم 44 ببلدية تلعصة و 101 الرابط بين بلديتي عين أمران والهرانفة.

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تدخلت اليوم، مصالح الحماية المدنية، لأجل إمتصاص وتصريف مياه الأمطار المتسربة إلى دهاليز عدة عمارات على مستوى حي 120 مسكن ببوزغاية مركز.

وتم إستغلال المضخات العائمة في عملية تصريف المياه التي تسربت إلى بعض المنازل فضلا عن مدرسة الحي جراء تساقط الأمطار بغزارة خلال 24 ساعة الأخيرة، الحالة حولت مسالك الحي إلى برك مائية بسبب إنسداد البالوعات والمجاري المائية.

الشلف: مياه الأمطار تتسرب إلى عشرات المساكن عبر 7 بلديات بالولاية

تسببت اليوم، الأمطار الغزيرة التي تتساقط منذ ليلة أمس في تشكل سيول جارفة في عدة مناطق. مما تسبب في فيضانها نتيجة إنسداد البالوعات والمجاري المائية جراء الحجارة والأتربة التي طالتها ما جعل مياهها تتسرب إلى أزيد من 20 مسكن عبر 7 بلديات، ناهيك عن إنقطاع عدد من الطرقات بفعل إنزلاق الأتربة والأوحال.

في ذات السياق، أشار بيان مديرية الحماية المدنية، إلى أن مصالحها قد سجلت 12 تدخلا. وذلك لأجل إمتصاص مياه الأمطار المتسربة إلى المنازل بإستغلال المضخات العائمة. وقد تم إمتصاص المياه الناجمة عن إنسداد قناه الصرف بحي 57 مسكن بتاجنة والتي تسربت إلى مسكنين.

إلى جانب تسجيل تدخل آخر لتصريف المياه المتسربة إلى 6 مساكن ببقعة فليتة بسيدي عكاشة. اضافة إلى تدخل مماثل على مستوى بقعة المواضحية ببلدية بوزغاية. أين تسربت المياه إلى عدة منازل مع تسجيل تشقق جدران أحد المنازل. كما تدخلت ذات المصالح لإنقاذ شخص عالق بسيارته بمنطقة الميزاب ببلدية تاوقريت.

كما أشار ذات بيان الحماية المدنية، إلى تسجيل تدخل آخر لإمتصاص المياه على مستوى بجاتب مخزن الخشب بميناء تنس بسبب إرتفاع منسوب المياه، مع تصريف المياه المتجمعة بحي لاكاف أمام مسجد سيدي زيان بعين أمران، مع فتح بعض الطرقات التي طالتها الحجارة والأتربة جراء السيول الجارفة العابرة لها في كل من منطقة سيدي عثمان ببلدية الظهرة والطريق الولائي 101.

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