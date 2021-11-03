الشلف: التقلبات الجوية تتسبب في سقوط سقف مسكن بحي الأمال

تسببت اليوم الأربعاء، التقلبات الجوية المصحوبة بالأمطار والرياح في سقوط سقف غرفة يتكون من الزنك على مستوى مسكن يقع بحي الأمال ببلدية الشلف.

أين تدخل عناصر وحدة النجدة التابعة للحماية المدنية، لأجل الإطمئنان على صحة وسلامة قاطني المسكن المذكور وإبعاد الخطر عليهم، حيث لم تسجل أية إصابات بمكان الحادث بإستثناء الخسائر المادية المتمثلة في تحطم بعض الأغراض المتواجدة بالغرفة التي تعرض سقفها للسقوط.