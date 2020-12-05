الشلف: التكفل بالشقيقين المعاقين ببلدية الصبحة بعدما بث حالتهما الشيخ النوي

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الشلف: التكفل بالشقيقين المعاقين ببلدية الصبحة بعدما بث حالتهما الشيخ النوي
بقلم يحيى عزواو

كشف اليوم مصدر مطلع بأن مدير النشاط الإجتماعي لولاية الشلف قد أمر خلال الساعات الأخيرة مصالحة بالتنقل إلى الشقيقين المعاقين زيد الخير عبد الفتاح و عبد الحق ، والتكفل بحالتهما مباشرة بعد النداء الذي رفعه الشيخ النوي عبر حصة طالع هابط التي تبث على قناة النهار.

ووفق مصادر النهار أولاين فإنه قد تم التكفل النفسي والمادي بالشقيقين ، في وقت يتم فيه التنسيق من أجل إستخراج الوثائق الإداية الخاصة بعبد الحق قصد الإستفادة من منحة الإعاقة.

فيما من المنتظر تولي الأخت الكبرى بإستلام منحة الشقيق الثاني عبد الفتاح المصاب بإعاقة تقدر بـ 100 بالمائة والتي يستفيد منها المعني منذ سنة 2019، إلا عدم اتمام الإجراءات المتعلقة بالحجر حسب ذات المصادر حالت دون سحبها خلال الأشهر المنصرمة.


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