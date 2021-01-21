الشلف: التكفل بالعائلة التي كانت تنقل إبنها المعاق على ظهر الحمار للدراسة بدوار بوحيجب

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الشلف: التكفل بالعائلة التي كانت تنقل إبنها المعاق على ظهر الحمار للدراسة بدوار بوحيجب
بقلم يحيى عزواو

تم اليوم الخميس التكفل بالعائلة التي كانت تنقل إبنها للدراسة على ظهر الحمار بدوار بوحيجب في أعالي بلدية بني حواء.

قام مدير النشاط الإجتماعي رفقة رئيسة الدائرة وأعوان خلايتي التضامن لبني حواء ووادي الفضة بزيارة عائلة المدعو عروبين عيسى.

العائلة تعيش في ظروف صعبة قصد التكفل بها وبإبنها عبد الكريم المعاق حركيا.

من خلال تمكين هذا الأخير بكرسي آلي متحرك فضلا عن مساعدة عينية تمثلت في ألبسة شتوية وأغطية وأفرشة ومواد غذائية.

في وقت أسدى فيه مدير النشاط الإجتماعي تعليمات تخص مرافقة العائلة من أجل الإستفادة من منحة كفيل اليتيم.

فضلا عن المساعدة الإجتماعية بإعتبار أن رب العائلة لم يودع ملفه الخاص بالسكن على مستوى البلدية.

مع إقتراج برمجة العائلة للإستفادة من برنامج الأسرة المنتجة لتحسين وضعيتها الإجتماعية.

وقد جاءت هذه الإلتفاتة بناءا على التعليمات التي أسداها والي الشلف لخضر سداس للتكفل بالعائلة المذكورة .

وهذا بعد نقل بعض وسائل الإعلام ومنها النهار أونلاين لحالة التلميذ عبد الكريم الذي كان ينقل للدارسة على ظهر الحمار.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=950732

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