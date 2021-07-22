الشلف: التلميذ عمورة ضياء الدين يتحصل أعلى معدل في شهادة البكالوريا بالولاية

تحصل التلميذ المدعو عمورة ضياء الدين فارس الذي يدرس بثانوية الشهيد بوقلال محمد ببلدية الكريمية على أعلى معدل في شهادة البكالوريا بالولاية ب 18.91.

في وقت سجلت فيه مديرية التربية تحقيق نسبة نجاح بلغت 65.98 بالمائة. في خطوة تعكس مدى المجهودات التي بذلتها الأطقم الإدارية والتربوية في تحقيق هذه النقلة النوعية مقارنة بالمواسم الفارطة التي لم تتجاوز فيها نسبة النجاح عتبة 60 بالمائة.