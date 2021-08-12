الشلف: الجزائرية للمياة تتدخل لتصليح 5 تسربات عبر 3 بلديات

تدخلت اليوم الخميس، الفرق التقنية لوحدة الشلف للجزاىرية للمياه، لأجل تصليح 5 تسربات هامة عبر 3 بلديات بالولاية.

حيث تم تصليح 3 تسربات على مستوى بوقادير مركز خصت قنوات ذات قطر 125 مم و 50 مم و 25 مم، فيما تم تصليح تسرب آخر على حي سيدي عيسى ببلدية تاوقريت ويتعلق بصيانة قناة ذات قطر 90 مم، كما قامت ذات الفرق من تصليح التسرب الخامس على مستوى ذات قطر 63 مم ببقعة أولاد إبراهيم في بلدية مصدق.