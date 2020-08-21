الشلف: الجزائرية للمياه تؤكد تلقي تعليمة من البلدية لتوقيف مياه التحلية عن يارمول

أكدت اليوم وحدة الشلف للجزائرية للمياه في بيان وصفته بالهام بأنها تلقت تعليمات من مصالح بلدية الأبيض مجاجة لتوقيف عملية تزويد منطقة يارمول بمياه التحلية إنطلاقا من خزان مركز البلدية بواسطة قناة ذات قطر 200 مم المنجزة حديثا.

في ذات السياق أشار ذات البيان بأن مؤسسة الجزائرية للمياه على إستعداد لتمويل منطقة يارمول بمياه التحلية لما ترى مصالح البلدية بأن الأمر مجدي لتدعيم المصدر الجوفي المتمثل في البئر المسيرة من قبل مصالح البلدية.

هذا ، وقد إشتكى أهالي منطقة يارمول التي تضم أزيد من 5 آلاف ساكن إلى جانب عمال مستثمرة مراعي الجزائر لتربية الأبقار خلال الساعات من أزمة عطش حادة ، فيما أكد مير مجاجة للنهار غونلاين بأن مياه البئر كافية لتزويد المنطقة وأن توقيف التزود بمياه التحلية راجع لأسباب تقنية.