الشلف: الجزائرية للمياه تتدخل لقطع إيصال غير شرعي بحي البدر
أفاد اليوم السبت، بيان لوحدة الجزائرية للمياه بالشلف، بأن أعوان الفرقة التقنية التابعة لمركز التوزيع الشلف. قد تدخلت لقطع إيصال غير شرعي على مستوى حي البدر ببلدية الشلف.
وأشار ذات البيان، إلى أن أعوان الفرقة المتدخلة لتصليح تسرب هام على مستوى إيصال فردي في بداية الأمر، قد إكتشفوا وجود إيصال غير شرعي قبل العداد.
الحالة تطلبت إزالته على الفور مع إخطار المكلف بمصلحة المنازعات لأجل إتخاذ الإجراءات القانونية في حق الزبون المتعدي على شبكة الماء الشروب بالمنطقة.
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كشف اليوم، بيان لوحدة الشلف الجزائرية المياه عن تنظيم دورات تكوينية لفائدة إطاراتها التقنية في مجال نظام المعلومات الجغرافي SIG، وذلك بغرض تعزيز معارف الإطارات المتربصة المتعلقة بإستخدام نظام المعلومات الجغرافية وتطبيقها في مجال المياه في حصص نظرية وتطبقية في خطوة من شأنها تذليل المشاكل التي تعترض طريق الإطار التقني في الحياة العملية.
و أشار ذات البيان، إلى أن دائرة الموارد البشرية والتكوين على مستوى مؤسسة الجزائرية للمياه وبالتنسيق مع مركز للتكوين المهنية والتمهين بأولاد فارس، قد إختارت يوم السبت من كل أسبوع لتنشيط هذه الدورات التكونية تحت إشراف أستاذة مختصة في مجال نظام المعلومات الجغرافي.
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أزمة عطش خانقة وحركات احتجاجية متواصلة في عدد كبير من التجمعات السكنية
أنهى اليوم وزير الموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي مهام مدير وحدة الجزائرية للمياه بولاية تبسة بوسعيد خير الدين وقام بتعيين ياسين زروق الإطار بذات الوحدة مديرًا جديدًا بالنيابة.
وجاء هذا القرار الجديد اياما قليلة فقط بعد زيارة العمل والتفقد التي قام بها الوزير بولاية تبسة حيث وقف على عدد من المشاريع والهياكل التابعة لقطاعه وأبدى عدم رضاه عن كيفية ومواعيد توزيع المياه الشروب على الساكنة.
هذا في الوقت الذي تشهد فيه جل احياء المدينة تبسةتبسةوبلدياتها أزمة عطش كبيرة بسبب الانقطاعات المتكررة في عمليات التزود بالمياه الصالحة للشرب حيث تصل هذه الانقطاعات الى أسبوعين وأكثر وهو ما تم اعتباره فشلا ذريعا في التسيير، الذي تمخض عنه بالموازاة مع الأزمة الحاصلة حركات احتجاجية كبيرة انجر عنها غلق الطرق والتجمهر المستمر من طرف السكان المتضررين.