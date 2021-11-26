الشلف: الجزائرية للمياه تتدخل لقطع 3 إيصالات غير شرعية بالبرادعي

أفاد اليوم، بيان لوحدة الشلف للجزائرية للمياه بأن الفرقة التجارية التابعة لوكالة الشلف غرف وخلال تنفيذها لعملية مراقبة، قد إكتشفت وجود 3 إيصالات غير شرعية على مستوى حي البرادعي تم إعادة ربطها دون عداد بعد القطع.

حيث تم معاينة هذه الإيصالات وإعادة قطعها مع تحرير محاضر مخالفة ضد المواطنين الذين قاموا بإعادة الربط بعد القطع على مستوى كل من العمارة H10 والعمارة B9 بحي البرادعي فضلا عن العمارة 9 بحي لجراف.