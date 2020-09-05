الشلف: الجزائرية للمياه تتفق مع 11 مؤسسة صغيرة لصيانة شبكة الماء الشروب

كشفت اليوم السبت مصادر مسؤولة على مستوى وحدة الشلف لمؤسسة الجزائرية للمياه بأن هذه الأخيرة قد أبرمت 11 إتفاقية مع مسييري المؤسسات الصغيرة.

بغرض صيانه شبكة الماء الشروب وترقية الخدمة العمومية على مستوى الدوائر التي تنتمي إلى هذه المؤسسات .

التي من المنتظر لها تولي مهمة تركيب العدادات الجديدة وتغيير القديمة منها فضلا عن تنفيذ عمليات التوصيل ومعالجة وتصليح نقاط تسرب المياه.

هذا، وتأتي هذه الخطوة تجسيدا الإتفاقية المبرمة مؤخرا بين وزارة الموارد المائية و والوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة.

في إنتظار دراسة باقي الملفات الواردة إلى مؤسسة الجزائرية للمياه بغرض الحصول على مشاريع عمل جديدة.