الشلف: الجزائرية للمياه تصلح نقطة تسرب تسبب في إنقطاع المياه بتنس

تدخلت اليوم السبت الفرقة التقنية التابعة لوحدة الشلف للجزائرية للمياه من أجل نقطة تسرب هام على مستوى القناة ذات قطر 300 مم فلاذ بالمدخل الغربي لمدينة تنس.

ووفق مصادر مطلعة للنهار أونلاين فإن العطب الذي طال القناة خلال الساعات الأخيرة وتسبب في إنقطاع المياه على ساكنة تنس قد تم تصليحه ووضع القناة حير الخدمة من جديد.

في ذات السياق أكد مؤسسة الجزائرية للمياه في بيان صادر عن خلية الإعلام والإتصال بأن عمال مركز التوزيع لمؤسسة الجزائرية للمياه يعملون على إعادة خدمة التموين بصفة تدريجية خلال ساعات من الآن.