الشلف: الجزائرية للمياه تعاين 25 توصيلا غير شرعي ببلديتي الشلف والشطية

شرعت اللجنة المكلفة بمعاينة التوصيلات غير الشرعية ببلديتي الشلف والشطية التابعة للجزائرية للمياه بعملية معاينة التوصيلات الغير قانونية.

ووفق مصادر مسؤولة بذات المؤسسة تم إكتشاف ومعاينة 25 توصيلا منها 15 توصيلا بين المنطقة 8 والمنطقة 10.

فيما تم إكتشاف 10 توصيلات غير شرعية.

في ذات السياق أشارت ذات المصالح بأن الفرق التقنية ستتدخل خلال الساعات القادمة من لأجل إزالة هذه التوصيلات المخالفة للقانون.

وهذا في خطوة تهدف إلى ضمان وصول هذه المادة الحيوية بإنتظام إلى المواطنين.

يحدث هذا، في وقت من المنتظر شن حملة معاينة لعدة مواقع مشتبه فيها وسط مدينة الشلف يوم غد الثلاثاء.