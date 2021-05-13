الشلف: الجزائرية للمياه تقاضي فلاحا حطم منشأة لإستغلال مياهها في سقي مستثمرته

قام اليوم المكلف بالشؤون القانونية والمنازعات على مستوى وحدة الشلف للجزائرية للمياه، بتقيد شكوى أمام مصالح الدرك الوطني ضد فلاح قام بتحطيم منشأة ريوية.

قبل إستغلال مياهها الموجهة لتزويد سكان الجهة الجنوبية للشلف إنطلاقا من سد سيدي يعقوب، في سقي أراضيه الممدة بين الجهة الجنونبة لبلديتي الشلف وسنجاس.

وتأتي هذا الإجراء، بعد وقوف عناصر الفرقة التقنية على حجم الخسائر التي ألحقها المتهم بالمنشأة المذكورة بعد تحطيمه لصمامة تفريغ الهواء قطر 250 مم على مستوى قناة الجر الرئيسبة قطر 1000مم من نوع حديد.

في وقت أشار فيه بيان الجزائرية للمياه، إلى أن هذه الحادثة تعد الثانية من نوعها من طرف نفس المعتدي، في إنتظار ما ستسفر عليه التحقيقات الجاري مباشرتها في قضية الحال.