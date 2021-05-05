الشلف.. الجزائرية للمياه تقاضي مقاولة تسببت في كسر قناة رئيسية للمياه

كشفت الجزائرية للمياه بالشلف، عن رفع دعوى قضائية ضد إحدى المقاولات على مستوى حي عمارات عدل ببلدية واد أسلي.

واتهمت الجزائرية للمياه، المقاولة، بكسر القناة الرئيسية للمياه دون التبليغ عن الحادثة.

وتسبب هذا الكسر، في حصول تسرب هام للمياه الصالحة للشرب.

وحسب البيان الذي نشرته وحدة الشلف للجزائرية للمياه على الفيسبوك، فإن المكلف بمركز التوزيع ببوقادير قد عاين مكان الحادث.

وجاء ذلك، بعد قيام أحد المواطنين بالتبليغ عن وجود تسرب مائي بالمنطقة من خلال إرسال رسالة نصية في الصفحة الرسمية.

لتتدخل المؤسسة، بواسطة فرقها التقنية لتصليح وصيانة القناة لمباشرة الإجراءات القضائية ضد المقاولة المتسببة في الحادث.