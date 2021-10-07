تدخل اليوم، رئيس الوكالة التجارية الشلف غرب رفقة كل من رئيس الفرقة التجارية والإطار المكلف بالمنازعات، لأجل معاينة نقطة إيصال غير شرعي لمقاولة إنجاز الأرصفة على مستوى حي البرادعي ببلدية الشلف.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن هذا التدخل جاء للحد من سرقة المياه الموجهة للواطنين بالمنطقة، وذلك من خلال فتح إيصال مقطوع Résiler قطر 25 مم، حيث تم تحرير محضر ضد المقاولة المذكورة مع معالجة الإيصال غير الشرعي من قبل عناصر الفرقة التقنية.

الشلف: الجزائرية للمياه تقطع إيصالا غير شرعي لمقاولة إنجاز الأرصفة بالبرادعي

تدخل اليوم، رئيس الوكالة التجارية للجزائرية للمياه الشلف غرب رفقة كل من رئيس الفرقة التجارية والإطار المكلف بالمنازعات، لأجل معاينة نقطة إيصال غير شرعي لمقاولة إنجاز الأرصفة على مستوى حي البرادعي ببلدية الشلف.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن هذا التدخل جاء للحد من سرقة المياه الموجهة للواطنين بالمنطقة، وذلك من خلال فتح إيصال مقطوع Résilier قطر 25 مم، حيث تم تحرير محضر ضد المقاولة المذكورة مع معالجة الإيصال غير الشرعي من قبل عناصر الفرقة التقنية.