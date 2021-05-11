الشلف: الجزائرية للمياه تقطع 12 إيصال غير شرعي بمنطقتي الحسنية والشرفة

كشفت اليوم وحدة الجزائرية للمياه، بأن الفرق التقنية قد تدخلت لأجل قطع إيصالين غير شرعين على مستوى منطقة الشرقة القديمة إلى جانب فطع 10 إيصالات غير شرعية بحي الحسنية.

حيث تم معاينة الإيصال الأول وقطعه بحي الشرفة، فيما تم قطع الإيصال الثاني بعد إقدام أحد المواطنين على نزع العداد وإستغلال الماء الشروب في سقي أشجار الفاكهة بالشرفة القديمة، في وقت تدخلت فيه فرق أخرى لقطع 10 إيصالات تم إكتشافها بمنطقة الحسنية.

حدث هذا في وقت قامت فيه تلك الفرق بإحالة ملف الإيصالات غير شرعية على مصلجة المنازعات، قصد الترتيب للمتابعة القضائية ضد المتورطين في سرقة المياه من خلال الإعتداء على شبكة الماء الشروب بكل من حيي الشرفة والحسنية.