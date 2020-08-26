الشلف: الجزارون يطالبون بوضع المذبح البلدي الجديد حيز الخدمة

طالب اليوم الأربعاء جزاروا بلدية الشلف بضرورة تدخل المسؤولين المحلين بغرض العمل في إتجاه إعادة فتح المذبح القديم ووضع المذبح الجديد المنجز منذ عامين بمحاذاة سوق عنتر للخضر والفواكه حيز الخدمة.

في ذات السياق أشار هؤلاء الجزارون في معرض شكواهم إلى الظروف الصعبة التي يعملون فيها بسبب صرفهم لمبالغ إضافية بغرض نقل حيواناتهم إلى ولاية غليزان للحصول على خدمة الذبح والسلخ

الحالة التي جعلتهم يطالبون اليوم بتدخل وزير التجارة لفتح تحقيق في قضية غلق أغلب المذابح البلدية بالولاية وتوجيه الجزارين إلى مذبح خاص يقع على المحور الوطني رقم 4 ببلدية أم الدروع.