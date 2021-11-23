الشلف: الجمارك تحجز 2112 قارورة خمر داخل شاحنة تبريد بالمصالحة

أفاد اليوم، بيان للمديرية الجهوية للجمارك بالشلف، بأن عناصر الفرقة الجهوية لمكافحة الغش والتهريب، قد تمكنت من خلال عملها الميداني في حجز كمية هائلة من المشروبات الكحولية قدرت ب 2112 وحدة خمر من مختلف الأحجام والأنواع عند مفترق طرق المصالحة ببلدية الشلف.

وحسب ذات المصادر، فإن عملية الحجز تمت عند قيام دورية بتوقيف شاحنة تبريد وبعد إخضاعها لعملية التفتيش والمراقبة تم العثور على الكمية المذكورة.