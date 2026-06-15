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أخبار الجزائر

الشلف: الجمارك تحجز 24 ألف قرص مهلوس

بقلم رشيد مشورب
الشلف: الجمارك تحجز 24 ألف قرص مهلوس
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تمكنت مصالح الجمارك التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بالشلف من تحقيق ثلاث عمليات نوعية. أسفرت عن حجز 23.985 كبسولة مهلوسة من نوع ” بريغابالين” بولاية عين الدفلى ، و 480 قرصا مهلوسا من نوع” إكستازي” بولاية تيارت. إضافة إلى حجز 1.057 وحدة من مختلف منتجات التبغ بالمحطة البحرية لمستغانم .

و جاءت هذه العمليات في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الجمارك الجزائرية لمكافحة التهريب و الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية و المواد المحظورة. وحماية الاقتصاد الوطني و الصحة العمومية من مختلف المخاطر المرتبطة بهذه الأنشطة الإجرامية.

كما مكنت التدخلات الميدانية من حجز وسائل النقل المستعملة في ارتكاب المخالفات و توقيف الأشخاص المتورطين. الذين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

و تؤكد هذه النتائج يقظة وجاهزية مصالح الجمارك الجزائرية في التصدي لمختلف أشكال الجريمة العابرة و حماية المجتمع من آفة المخدرات و المواد المهلوسة.

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