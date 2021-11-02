الشلف: الجمارك تحجز 840 وحدة خمر ببوقادير

أفاد اليوم، بيان للمديرية الجهوية للجمارك بالشلف، بأن عناصر الفرقة الجهوية لمكافحة الغش والتهريب، قد تمكنت من خلال عملها الميداني في حجز كمية من المشروبات الكحولية قدرت ب 840 وحدة من مختلف الأحجام والأنواع بمنطقة بوقادير.

وحسب ذات المصادر، فإن عملية الحجز تمت بعد توقيف ذات المصالح سيارة سياحية مشتبه فيها، وبعد إخضاعها لعملية تفتيش ومراقبة تم العثور على الكمية المذكورة من الخمور، ليتم توقيف المخالف وإحالته على الجهات القضائية المختصة.